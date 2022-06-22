Россия ведет переговоры об открытии индийских сетевых магазинов

Путин рассказал о возможности открытия индийских сетевых магазинов в России Фото: REUTERS

В России могут открыться индийские сетевые магазины. Об этом заявил в среду 22 июня президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участникам делового форума БРИКС.

Путин отметил, что контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС ативизируются.

«В частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России и увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники», - цитирует президента РИА Новости.

Также Путин отметил, что проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер из-за того, что западные страны проводят безответственный макроэкономический курс, отражающихся в конечном итоге на гражданах.

В то же время президент отметил, что иностранные бизнесмены в ходе ПМЭФ-2022 показали свое стремление и далее работать с Россией и заявил, что Москва будет поддерживать эти желания.

Путин рассказал, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на базе корзины валют стран БРИКС.