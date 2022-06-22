СК России возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области

Следственный комитет России возбудил дело после пожара на заводе в Ростовской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил дело после пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что рамках дела были назначены необходимые экспертизы.

- Устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему, — говорится в сообщении СК.

Напомним, возгорание в теплообменнике на заводе произошло утром в среду, 22 июня. Как писал сайт kp.ru, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили, что пожарные локализовали возгорание. Это произошло в 10:12 по местному времени. В МЧС России также сообщили, что на месте пожара от задействованы 35 человек, 17 единиц техники, в том числе 30 человек и 14 единиц техники от министерства. В ведомстве также заявили, что на данный момент причины пожара уточняются.