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Экономика22 июня 2022 13:57

Официальный курс доллара на 23 июня 2022 года понижен до 53,28 рублей

Официальный курс доллара на 23 июня 2022 года понижен Центробанком РФ до 53,2788 рубля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Официальный курс доллара на 23 июня 2022 года понижен до 53,28 рублей

Официальный курс доллара на 23 июня 2022 года понижен до 53,28 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на четверг, 23 июня, упал на 1,4293 рубля - до 53,2788 рубля, курс евро - на 1,6259 рубля, до 55,8307 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Напомним, регулятор устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет