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Общество22 июня 2022 14:15

Пограничники не выпустили режиссера Сокурова из России в Финляндию

Из-за случившегося режиссер опоздал на конференцию в Милан
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Александр Сокуров

Александр Сокуров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пограничники не выпустили режиссера, члена Совета по правам человека Александра Сокурова из России в Финляндию, сообщила журналистка Ксения Ларина в соцсетях.

“Он должен был доехать на автомобиля до границы с Финляндией и дальше до Хельсинки, где сесть на самолет до Милана. На границе их попросили выйти из машины, забрали паспорта и пропали на несколько часов, ничего не объяснив”, - цитирует Ларину spb.kp.ru.

Она также уточнила, что из-за нескольких часов режиссер опоздал на конференцию в Милан и привела отрывок его обращения, где Сокуров заявил, что ему было отказано в выезде якобы из-за запрета премьер-министра Михаила Мишустина. При этом режиссер подчеркнул, что ни разу в жизни не встречался с Мишустиным.

По возвращении в Санкт-Петербург режиссер написал заявление по факту произошедшего в комиссию Совета по правам человека при президенте России.