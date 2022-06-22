В России оценили, как уход иностранных компаний сказался на рынке труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров заявил, что уход иностранных компаний из России в результате санкций никак не повлиял на сферу занятости и рынок труда в целом.

- После 24 февраля глобально ничего не поменялось, как ни странно. С одной стороны, идет значительная перестройка в некоторых отраслях. Но уход иностранных компаний с российского рынка труда никакого значения для экономики не имеет. От слова вообще, - рассказал Захаров в беседе с изданием "Газета.Ru".

Эксперт также отметил, что большая часть сотрудников иностранных компаний в РФ сохраняют за собой рабочие места. Сейчас они до сих пор получают зарплаты, о массовых увольнениях речь пока не ведется.

- Все работодатели успокаивают персонал: мол, не будет денег сегодня, мы заплатим завтра. ... Они никого не увольняли, а отправили сотрудников во временный простой с сохранением зарплаты, - уточнил специалист.

Ранее RT писал, что аналитики "Авито Работы" провели исследование и выяснили, что число вакансий в сферах строительства и туризма выросло на 16% по итогам мая 2022 года. Число позиций выросло также в индустрии ресторанного бизнеса и развлечений, а также в бьюти-сфере - рост составил 15%. Всего в мае число опубликованных вакансий на платформе увеличилось на 6% по сравнению с апрелем, уточнили эксперты.