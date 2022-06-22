Минфин России не поддержал инициативу о снижении пошлины на ввоз автомобилей до 5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин России не поддержал инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины в размере 5% на один автомобиль в течение пяти лет, что следует из ответа главы Минфина РФ Антона Силуанова на запрос депутата от ЛДПР Ивана Сухарева.

"Поддержать инициативы, изложенные в вашем запросе, не представляется возможным", - уточняется в документе.

Как пояснил Силуанов, в случае принятия решения о снижении и введении единой ставки ввозных пошлин, налогов на легковые машины в размере 5%, недопоступления в бюджет во II полугодии текущего года могут составить до 20 млрд рублей при сохранении объемов ввоза таких авто на уровне II полугодия 2021 года.

Ранее сообщалось, что для частников хотят снизить пошлину на ввоз машины из-за рубежа. Гражданам хотят облегчить жизнь в период дефицита свежих транспортных средств на рынке, но злоупотреблений быть не должно. Поэтому условия надо четко прописать, считает эксперт.