Сенатор Цеков назвал "средневековыми методами" транзитную блокаду Калининграда Фото: Александр КОЦ

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что решение властей Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград совершенно неправильное.

По его мнению, это можно сравнить со средневековым методом.

- Решение, которое направлено на блокаду Калининградской области, это такие средневековые методы ... У российской стороны есть возможность серьезного экономического воздействия на Литву: фактически мы можем сделать все, чтобы прекратить транзит груза через их территорию, и они понесут очень большие убытки от этого, - рассказал сенатор в беседе с изданием Lenta.ru.

Также он предупредил, что в случае, если возникнет какая-либо серьезная угроза для жизнедеятельности Калининградской области, то "действия могут быть самыми жесткими".

Накануне "Известия" писали, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке ответных мер России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через территорию Литвы. Однако пока говорить о том, какими именно они будут, преждевременно.

Тем временем Life.ru напоминает, что "Литовские железные дороги" ранее уведомили калининградские власти о прекращении транзита товаров, которые подпали под санкции Евросоюза. Данный шаг, по мнению главы российского региона Антона Алиханова, является грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств.