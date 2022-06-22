Пригожин выступил против передачи особняка Галкина беженцам Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер Иосиф Пригожин выступил против передачи особняка юмориста Максима Галкина беженцам из Донбасса, как это ранее предлагал депутат Госдумы Андрей Луговой.

"Я считаю, что подобные действия по отношению к любому гражданину совершать нельзя. Мы же не хотим быть похожими на тех, кто сегодня подобное делает. Мы цивилизованная страна <...> Если кто-то дал кому-то разрешение на незаконное строительство, то надо спросить того, кто дал это разрешение, а не того, кто построил", - сказал он в беседе с "Газета.ru", отметив ,что понятие частной собственности в России должно оставаться незыблемым.

Кроме того, юморист продолжает оставаться гражданином России и через какое-то время вернется домой, уверен продюсер.

"Все равно рано или поздно все закончится, люди должны будут приехать к себе домой. Это их дом, наверняка они там прописаны. Подобные заявления носят исключительно агрессивный и недипломатичный характер. Мы должны быть мудрее", - резюмировал Пригожин.

Напомним, в Госдуме предложили замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь отдать беженцам из Донбасса. К тому же общественники из некоммерческой организации по охране вод и лесов говорят, что особняк построен с нарушениями, передает "Москва 24".

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Пятым каналом" выразил уверенность в том, что совсем скоро Пугачева все-таки вернется в Россию. Кроме того, он не считает, что певица "сбежала" за границу. Ведь она и до последних событий частенько посещала Израиль, чтобы поправить свое здоровье.