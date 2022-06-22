Компании Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор (РКН) составил в отношении компании Google LLC административный протокол по статье о повторном неудалении запрещенной в России информации из-за материалов на YouTube, по которому компании может грозить штраф в размере от 5% до 10% ее годовой выручки в России, уточняется в сообщении ведомства.

"22 июня 2022 года Роскомнадзором был составлен административный протокол в отношении Google LLC по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, в которых содержится запрещенная информация", - отметили в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что данное правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании в РФ.

Ранее сообщалось, что Google может получить штраф до 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Суд Москвы зарегистрировал соответствующий протокол.