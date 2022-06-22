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Политика22 июня 2022 14:56

Моравецкий заявил, что Польша не предполагает военного конфликта с Россией, но ее беспокоит «сувалкский коридор»

Польский премьер заявил, что страна чувствует себя в безопасности, будучи членом НАТО
Мария ПАВЛОВА
Глава польского правительства Моравецкий объяснил усиленное военное присутствие в районе "сувалкского коридора".

Глава польского правительства Моравецкий объяснил усиленное военное присутствие в районе "сувалкского коридора".

Фото: REUTERS

Польша обеспокоена существованием уязвимого с военной точки зрения 100-километрового участка на северо-востоке страны – так называемого «сувалкского коридора», расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России. Об этом заявил в среду 22 июня глава польского правительства Матеуш Моравецкий, отметив, что страна чувствует себя в безопасности, будучи членом НАТО, и не предполагает возможности военного конфликта с Россией.

«Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают «сувалкский коридор» одним из критических мест на карте Североатлантического союза», - цитирует РИА Новости Матеуша Моравецкого.

Гипотетической уязвимостью «сувалкского коридора» Моравецкий объяснил усиленное присутствие в этом регионе польских военных частей и расположением неподалеку от данного участка международных сил НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Науседа не ожидает военной конфронтации с Россией после блокировки перевозок в Калининград.

В то же время в МИД России заявили, что действия Германии угрожают с трудом налаженным после войны отношениям между странами.