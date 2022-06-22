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Здоровье22 июня 2022 15:01

Заслуженный врач Каган заявил, что в России начали распространяться более опасные подварианты "омикрона"

Врач отметил, что новая фаза пандемии должна заставить всех взглянуть на возможность появления новых вариантов и новых волн
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Заслуженный врач Каган заявил, что в России начали распространяться более опасные подварианты "омикрона"

Заслуженный врач Каган заявил, что в России начали распространяться более опасные подварианты "омикрона"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган заявил, что в России начинают распространяться более заразные подварианты "омикрона".

"Ясно, что мы сейчас, к счастью, далеки от тревожных событий 2020 и 2021 годов, и еще одна волна уже вызывает меньшую обеспокоенность. Но, учитывая заразность последних вариантов, ношение масок в помещении в людных местах остается надежной мерой защиты", - рассказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков в беседе с "Известиями" рассказал, что новый генетический вариант штамма коронавируса "Омикрон" — ВА.5 получен от не выезжавшего за границу россиянина.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, передает RT.