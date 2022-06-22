Глава обороны Финляндии заявил об укреплении обороны страны на случай нападения

Глава вооруженных сил Финляндии рассказал, что страна делает для укрепления обороны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия выстроила линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, что ведутся сейчас на Украине. Об этом заявил в среду 22 июня командующий Вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен в интервью агентству Reuters.

Кивинен рассказал, что Финляндия десятилетиями укрепляла оборону, а в последнее время запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя, а также планирует закупку до 2 тысяч беспилотников и средств ПВО.

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации» - цитирует Кивинена ТАСС.

Генерал подчеркнул, что он приветствует решение Финляндии о вступлении в НАТО.

В то же время глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не предполагает военного конфликта с Россией, но ее беспокоит «сувалкский коридор», а президент Литвы Науседа заявил, что не ожидает военной конфронтации с Россией после блокировки перевозок в Калининград.