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Политика22 июня 2022 15:15

Глава обороны Финляндии заявил об укреплении обороны страны на случай нападения

Командующий ВС Финляндии Кивинен заявил, что страна выстроила линию обороны на случай боевых действий
Мария ПАВЛОВА
Глава вооруженных сил Финляндии рассказал, что страна делает для укрепления обороны.

Глава вооруженных сил Финляндии рассказал, что страна делает для укрепления обороны.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия выстроила линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, что ведутся сейчас на Украине. Об этом заявил в среду 22 июня командующий Вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен в интервью агентству Reuters.

Кивинен рассказал, что Финляндия десятилетиями укрепляла оборону, а в последнее время запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя, а также планирует закупку до 2 тысяч беспилотников и средств ПВО.

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации» - цитирует Кивинена ТАСС.

Генерал подчеркнул, что он приветствует решение Финляндии о вступлении в НАТО.

В то же время глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не предполагает военного конфликта с Россией, но ее беспокоит «сувалкский коридор», а президент Литвы Науседа заявил, что не ожидает военной конфронтации с Россией после блокировки перевозок в Калининград.