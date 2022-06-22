Члены Коллегии Минобороны России приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, фото: архив Минобороны

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби члены Коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии участвовали ветераны Вооруженных Сил России. Присутствующие почтили память воинов, которые погибли на фронтах сражений ВОВ, минутой молчания. В конце церемонии рота Почетного караула прошла торжественным маршем.

Как уточнили в ведомстве, в этот день мероприятия в честь Дня памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах ВС России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Российский лидер также возложил гвоздики к стелам городов-героев. Памятная церемония традиционно прошла в Александровском саду. Перед началом мероприятия российский лидер лично поприветствовал ветеранов, обменявшись с ними рукопожатием, а также несколькими словами.