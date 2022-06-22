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Общество22 июня 2022 15:18

Друг Пьера Нарцисса раскрыл отношение певца к своему здоровью

Друг Пьера Нарцисса заявил, что певец никогда не говорил о проблемах со здоровьем
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Друг Пьера Нарцисса раскрыл отношение певца к своему здоровью

Друг Пьера Нарцисса раскрыл отношение певца к своему здоровью

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пьер Нарцисс не особо делился своими проблемами со здоровьем, поэтому сообщения о его смерти стали шоком, рассказал друг артиста, музыкант Игорь Багдасар.

"Пьер особо не посвящал в то, что происходило с его здоровьем. Я был не в курсе его проблем", - рассказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

Багдасар также поделился своими воспоминаниями об ушедшем из жизни друге. По его словам, он всегда был позитивным человеком, в котором совмещались положительные эмоции и принципиальность.

"Дружба — это проявление заботы, а он всегда заботился, узнавал — как дела, как жизнь. Мы мечтали, как дети, иметь дома рядом друг с другом. В последнее время мало общались, меньше было мероприятий", - заключил артист.

Пьер Нарцисс был добродушным, весёлым человеком и всегда улыбался, рассказывал Life.ru Иосиф Пригожин. Продюсеру исполнитель хита "Шоколадный заяц" запомнился как очень вежливый, воспитанный мужчина.

Кстати, близкая подруга Пьера Нарцисса Милена Дейнега рассказывала в беседе с "Пятым каналом" о проблемах со здоровьем покойного артиста. Она отметила, что в последнее время артист часто говорил об аллергии.