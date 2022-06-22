Кадыров опубликовал подтверждающий присутствие британцев на Украине скриншот

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал скриншот из Twitter-аккаунта журналиста, где тот приводит переписку с наемником из Соединенных Штатов, в которой говорится о нахождении в зоне боевых действий на Украине британского спецназа SAS.

"Журналист Сет Харп выложил у себя в Тwitter переписку с наемником из США, который участвует в боевых действиях на стороне украинской армии. Наемник рассказывает, как обстоят дела по ту сторону украинской ширмы. Много жалоб на командование и совершенно неопытных военных. Вместе с тем уроженец Штатов, сам того не ведая, подтвердил нахождение бойцов великобританской спецслужбы SAS в зоне боевых действий", - отметил Кадыров в своем Телеграм-канале

Переписка журналиста с наемником из США, фото: скрин с Twitter

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.