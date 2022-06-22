Замгоссекретаря США Шерман заявила, что Вашингтон понимает законные озабоченности России в сфере безопасности

В Госдепе США заявили, что понимают законность озабоченностей России в сфере безопасности. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вашингтон понимает законность озабоченности России в сфере безопасности. Об этом заявила в среду 22 июня первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

Дипломат напомнила, что США в контактах с представителями Москвы подчеркивали готовность работать над устранением этих озабоченностей.

«Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: «Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности - и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением», - цитирует РИА Новости выступление Шерман в рамках форума США и ЕС по проблематике ситуации вокруг Украины.

Шерман подчеркнула, что в то же время Вашингтон считает, что «страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения».

Напомним, в декабре 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документах, в частности, говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просила не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.