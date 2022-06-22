Ценам на нефть предрекли резкое падение Фото: REUTERS

В течение нескольких месяцев цены на нефть могут резко упасть. Причиной может послужить грядущая рецессия в мировой экономике, считает экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских.

По его мнению, пока России не стоит делать ставки на текущую дорогую нефть при небольших объемах поставок. Об этом пишет Lenta.ru.

- Если расклады по газу сегодня достаточно однозначные - европейский рынок не сможет обойтись без российского энергоносителя, - то с нефтью все намного сложнее, - считает аналитик. - Мы не знаем, какими завтра окажутся цены. А с учетом того, что в ближайшие месяцы можно ожидать падения мировой экономики в рецессию, этот вопрос кажется еще более неприятным и сложным.

Ранее RT писал, что президент России Владимир Путин рассказал о существенном росте объёмов поставок российской нефти в Китай и Индию. Глава государства также добавил, что РФ расширяет своё присутствие в странах БРИКС.

До этого телеканал "360" сообщал, что заместитель гендиректора Института нацэнергетики Александр Фролов прокомментировал идею Минфина США установить некий лимит цен на российскую нефть. Таким образом планируется получить больший объем сырья и при этом ограничить доходы РФ. Фролов выразил уверенность, что Россия не останется без рынка сбыта. И