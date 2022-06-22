В Госдуме объяснили стратегическую важность острова Змеиный

Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что остров Змеиный является основным стратегическим объектом в акватории Черного моря, хотя он небольшой по своему размеру.

"Во-первых, он находится примерно в 35 километрах от побережья Одесской области и в чуть более 100 от Одессы. Во-вторых, ни один корабль, здесь речь о Болгарии, Румынии, Польши и так далее, не пройдет мимо острова Змеиный. Этот морской путь находится под контролем тех сил, которые расположены на острове", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Депутат также напомнил, что неоднократные попытки завладения островом со стороны ВСУ привели к большим потерям среди личного состава и техники Украины.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки украинских сил на остров Змеиный. Попытка захвата была предпринята утром 20 июня. По данным ведомства, ни один из украинских снарядов не достиг цели, были сбиты 13 украинских беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ураган", передает RT.

Как высказался в авторской колонке для ФАН руководитель союза "Ветераны Афганистана" Франц Клинцевич, попытка отбить остров — это не военная стратегия, а политика и "понты, которые украинские горе-командиры хотят продемонстрировать перед мировым сообществом, постоянно жертвуя личным составом и техникой".