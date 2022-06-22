Врач предупредил о рисках развития сахарного диабета из-за хронического недосыпа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор Роман Бузунов призвал россиян не ограничивать себя в сне.

Эксперт предупредил, что если человек недосыпает хронически, то у него повышается риск артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, депрессии. Он также напомнил, что спать нужно столько, сколько требуется организму. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Потребность во сне индивидуальна и может различаться в диапазоне от 4 до 12 часов. Большинство из нас имеют среднюю потребность во сне и нуждаются в 7-8 часах сна в сутки. Однако существует небольшой процент короткоспящих (им нужно 4-6 часов сна) и долгоспящих (спят 9-12 часов в сутки), - объяснил Бузунов.

Накануне ОТР сообщал, терапевт Татьяна Романенко предупредила, что частое мочеиспускание, воспаления в области половых органов и онемение пальцев может говорить о наличии сахарного диабета. По словам доктора, у пациентов зачастую появляется слабость и астения.