Гастроэнтеролог предостерег россиян от употребления холодной воды в жару Фото: Иван МАКЕЕВ

В жару многие люди начинают чаще пить холодные напитки. Однако далеко не все знают, какими последствиями для здоровья это может обернуться.

По словам гастроэнтеролога, терапевта "СМ-Клиники" Шота Каландия, в частности, это может спровоцировать нарушение процессов терморегуляции и потоотделения из-за резкого перепада температуры. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Быстрое поедание мороженого в жару приводит к резкому охлаждению верхних дыхательных путей, и, как следствие, развитию простуды и ОРЗ. Кроме того, есть риск, что выпитая холодная вода в жару может спровоцировать резкий спазм сосудов ... вплоть до летального исхода. ... возможно возникновение ангины, а также осложнений в виде бронхита и пневмонии, - рассказал врач.

Доктор также посоветовал россиянам по возможности постараться заменить холодные напитки на теплый чай, компот из сухофруктов без сахара. все дело в том, что из-за повышенного слюноотделения кислые продукты (лимон, лайм и др.) снижают потребность в жидкости, поэтому их также рекомендуется употреблять в жару.

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