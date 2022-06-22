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Общество22 июня 2022 16:09

Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса после завершения спецоперации

Помощник президента предложил назвать будущую киноленту «Освобождение»
Мария ПАВЛОВА
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса после завершения спецоперации.

Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса после завершения спецоперации.

Фото: REUTERS

После завершения российской специальной военной операции на Украине возможно будет снять фильм, посвященный освобождению Донбасса. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, отметив, что о спецоперации может быть снят не один фильм.

«Обязательно, когда освободим, тогда и снимем. И думаю, что не один, но по завершении освобождения», - сказал Мединский в среду 22 июня.

Помощник президента предложил назвать будущую киноленту «Освобождение», проведя параллели с советской киноэпопеей о Великой Отечественной войне, в которую вошли пять полнометражных фильмов.

«Я даже название знаю. Это будет киноэпопея «Освобождение». Помните, такая была?», - цитирует Мединского ТАСС.

Ранее полковник армии США заявил, что если Америка перестанет посылать Киеву деньги и оружие, пытаясь «продлить шоу», правительство Зеленского моментально рухнет.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.