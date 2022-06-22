Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса после завершения спецоперации. Фото: REUTERS

После завершения российской специальной военной операции на Украине возможно будет снять фильм, посвященный освобождению Донбасса. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, отметив, что о спецоперации может быть снят не один фильм.

«Обязательно, когда освободим, тогда и снимем. И думаю, что не один, но по завершении освобождения», - сказал Мединский в среду 22 июня.

Помощник президента предложил назвать будущую киноленту «Освобождение», проведя параллели с советской киноэпопеей о Великой Отечественной войне, в которую вошли пять полнометражных фильмов.

«Я даже название знаю. Это будет киноэпопея «Освобождение». Помните, такая была?», - цитирует Мединского ТАСС.

Ранее полковник армии США заявил, что если Америка перестанет посылать Киеву деньги и оружие, пытаясь «продлить шоу», правительство Зеленского моментально рухнет.

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