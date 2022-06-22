Журналисты немецкого издания Bild попали под обстрел в Лисичанске Фото: REUTERS

Группа журналистов немецкого издания Bild попала под обстрел в Лисичанске в Донбассе. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила газета.

По данным Bild, репортер Пауль Ронцхаймер хотел вместе с фотографом и еще одним журналистом выехать из города, когда их машина была обстреляна - предположительно, из миномета. Взрывной волной выбило лобовое стекло транспортного средства. В результате инцидента никто из журналистов не пострадал.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.