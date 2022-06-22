В Госдуме прокомментировали снятие законопроекта о штрафах за выброшенных домашних животных Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов объяснил, почему Государственная дума сняла с рассмотрения во втором чтении проект поправок, включающий введение штрафа до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных.

По его словам, скоро проект закона снова вернется в повестку, его содержание принципиально не изменится. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Законопроект сняли для проведения дополнительных согласований ... Видимо, у кого-то из ведомств возникли вопросы, которые надо снять, и рассмотрение было отложено. При этом законопроект в первом чтении уже принят. ...Сейчас разногласия будут сняты и он вернется в повестку, - рассказал депутат.

Накануне телеканал "360" сообщал, что Владимир Бурматов рассказал о законопроекте, ужесточающем ответственность в сфере обращения с животными. Документом предлагается установить штраф до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Размер штрафа за укус домашнего животного (при отсутствии состава уголовного преступления) не превысит 200 тысяч рублей.