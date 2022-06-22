Мария Захарова заявила, что Россия окажет помощь Афганистану в ликвидации последствий землетрясения, если от Кабула поступит соответствующая просьба. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия готова оказать Афганистану помощь по ликвидации последствий землетрясения в провинции Пактика, если правительство этой страны обратится за помощью. Об этом заявила в среду 22 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана», - заявила Захарова.

Также в российском дипломатическом ведомстве выразили соболезнования афганскому народу в связи со стихийным бедствием.

«Сочувствуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказала Мария Захарова.

Напомним, по меньшей мере 920 человек погибли, еще примерно 620 пострадали из-за землетрясения, которое произошло в восточной части Афганистана. Магнитуда землетрясения составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы во вторник, 21 июня, в 20:54 UTC (23:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост с населением более 96 тысяч человек, а очаг залегал на глубине примерно 51 километра.