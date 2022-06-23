В День памяти и скорби Виктор Томенко возложил цветы к памятнику «Комбат»

Фото пресс-центра Правительства ЛНР

22 июня, в день 81-ой годовщины начала Великой Отечественной войны губернатор Алтайского края Виктора Томенко, глава администрации Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, российские военные и юнармейцы почтили память погибших и возложили цветы к памятнику «Комбат» вблизи Славяносербска Луганской народной республики.

Отметим, что м монументе «Комбат» увековечен подвиг политрука Алексея Ерёменко. События происходили 12 июля 1942 года на том самом месте, где установлен памятник. В тот день в окрестностях Луганска держала оборону 4-я стрелковая дивизия 220-го стрелкового полка. После ожесточенной бомбежки при поддержке танков и артиллерии фашисты пошли в очередную атаку. Еременко увлек за собой роту навстречу гитлеровцам. Атака была отбита, но политрук погиб. Стимулом для создания памятника стал снимок «Комбат» - одна из самых известных фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной войны, и получившая мировое признание. А личность солдата, последние секунды жизни которого остались на этом фото, была установлена лишь через многие годы после окончания войны.