Профессор Почта назвал истинные цели ФРГ в Балтийском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта объяснил стремление ФРГ расширить военное присутствие в регионе Балтийского моря.

Причина в том, что геополитическая ситуация в Европе сильно изменилась. НАТО стало резко расширяться, происходит усиление военного давления.

- Идет поиск новых противников, глобализация. Германия в данном случае пытается быть одной из первых стран, которые в этом процессе принимают участие, — комментирует Почта RT.

Политолог отмечает, что долгие годы после ВОВ Германия «пыталась быть скромной», но время прошло и они готовы отбросить свои воспоминания об исторической памяти.

- Они хотят ведущее место в доминировании Запада на европейском пространстве», уверен эксперт.

Помимо этого, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу хочется показать свою серьезность и решительность, он «вступает в конфликт с натовской дисциплиной». Именно поэтому сегодня мир наблюдает обострение отношений внутри блока.

Тем временем, Германия обещает Украине в следующую поставку передать три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II. но власти ФРГ специально тянут время, надеясь, что ко времени следующей поставки спецоперация уже завершится победой России, пишет ФАН.

Украина дала гарантии, что не будет использовать западное оружие для обстрела российской территории, сообщает "Известия".