Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о расчетах по внешним облигационным займам в рублях

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расчетах в рублях по внешним облигационным займам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о расчете в рублях по внешним облигационным займам.

Сообщается, что документ разработан после того, как власти США отказались продлить лицензию на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам РФ. Кроме того, ЕС включил в санкционные списки российский центральный депозитарий, что сделало невозможным дальнейшее осуществление им платежей в евро. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, сообщает ТАСС в среду 22 июня.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.

Ранее Путин сообщил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на базе корзины валют стран БРИКС.

Напомним, Путин поменял правила оплаты за российский газ. С 1 апреля недружественные страны должны оплачивать поставки российского газа в рублях.