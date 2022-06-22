Верховный суд подтвердил, что Booking. com запрещал российским гостиницам снижать цены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховный суд Российской Федерации отказал компании Booking.com в рассмотрении кассационной жалобы на решение ФАС о допущенном компанией злоупотреблении доминирующим положением на рынке агрегаторов информации о средствах размещения . Об этом в среду 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии ВС РФ», - сообщается в материалах суда в ответ на просьбу компании оспорить решение ФАС.

Напомним, ранее на компанию был наложен штраф в 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Booking.com пытался оспорить штраф, но суд подтвердил правоту ФАС.

Также сообщалось, что с марта 2022 года крупнейший сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России.

В связи с этим правительство поручило Ростуризму и Минцифры разаработать отечественный аналог Booking. Com.