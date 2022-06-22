В Госдепе США заявили, что обсуждают ситуацию с вывозом российских дипломатов Фото: Иван ВИСЛОВ

В США продолжается обсуждение ситуации с вывозом российских дипломатов из Штатов. Об этом во время телефонного брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Когда именно ситуация разрешится, пока неизвестно.

Накануне сайт kp.ru писал, что Америка совершила еще один враждебный шаг в отношении России, не разрешив специальному авиарейсу забрать сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. Об этом заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отметила, что до этого Госдеп США принял решение о высылке российских дипломатов, предписав им покинуть страну до конца июня текущего года.

Напомним, в начале марта 2022 года президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства над США для всех российских самолетов. Об этом он заявил во время своего выступления в конгрессе с посланием "О положении страны". До этого в ЕС сообщали о полном закрытии воздушного пространства стран союза для российских самолетов.