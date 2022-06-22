91-летний медиамагнат Руперт Мердок разводится после шести лет брака

91-летний медиамагнат Руперт Мердок разводится с четвертой женой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из богатейших людей планеты, миллиардер и медиамагнат Руперт Мердок разводится с женой после шести лет брака. Об этом в среду 22 июня сообщает Daily Mail.

Мердоку 91 год, его супруге Джерри Холл – 65 лет. Медиамагнат разводится в четвертый раз, этот брак был самым коротким в истории его матримониальных приключений. Джерри Холл ранее 22 года была в отношениях с Миком Джаггером, у них четверо общих детей, но официально они свои отношения не оформляли, брак с Рупертом Мердоком был для Джерри Холл первым.

А вот как все начиналось. Роман владельца газеты «The Sun» и основателя телеканал «Fox News» с немолодой, но очень эффектной блондинкой Джерри Холл развивался стремительно. Они познакомились летом в Австралии в доме сестры Мердока. А в октябре уже как пара появились на финале чемпионата мира по регби на стадионе Твикенхэм в Лондоне.

Напомним, Мердок подал на развод с третьей женой Венди Денг в 2013 году после 14 лет супружества.