В Калининграде рассказали о вариантах решения проблемы транзита через Литву Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что сейчас есть три возможных варианта решить вопрос по транзиту через Литву дипломатическим путем.

- Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ ЕС, причём в разных вариантах. Первый – дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций, - рассказала Иванова в беседе с журналистами.

Также она предложила другой вариант. По ее словам, он заключается в том, чтобы убрать из статей санкционного документа, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами, уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом".

Еще один, третий вариант - без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров и под запрет попало примерно 50% всех грузов. Как он отметил, таким образом республика нарушила условия вступления в Европейский союз, предполагающие свободный транзит в и из региона.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ответные меры Москвы на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут в практической, а не в дипломатической области.