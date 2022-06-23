В Госдуме рассказали, как изменятся цены на технику после легализации параллельного импорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко допустил подорожание техники на 15-20 процентов после легализации параллельного импорта.

"Я склонен согласиться с мнением ряда экспертов, которые прогнозируют рост цен, в среднем примерно на 15-20 процентов, потому что в логистической цепочке появляется посредник, который также вкладывает в общую цену товара свои "издержки"", - сказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом парламентарий отметил ,что благодаря условиям параллельного импорта и укреплению нашей национальной валюты возможны поступления товаров, закупочная цена которых может быть заметно ниже.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "Москва 24" отметил ,что Благодаря параллельному импорту недостатка в бытовой технике и гаджетах в России не возникнет, однако также отметил, что цены могут вырасти.

Напомним, Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей, началась сертификация товаров. Об этом говорится в отчете Росаккредитации от 7 июня, который есть у "Известий". Известно, что всего в России уже зарегистрировали поставку продукции 75 товарных групп. Среди номенклатуры — продукция Apple, Sony, Samsung, Bosh и др.