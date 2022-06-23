В Госдуме рассказали о перспективах появления новой резервной валюты

Депутат Делягин заявил, что потребность в резервной валюте в рамках БРИКС назрела давно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил ,что Потребность в резервной валюте на основе корзины валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) назрела уже давно.

"Перспективы у валюты очень хорошие. Самое главное, чтобы ее создание поручили строителям, а не могильщикам", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

По словам парламентария, доллар стал токсичной валютой, которая в любой момент может быть украдена, поэтому нужно находить замену "хотя бы в части свободного мира".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.подчеркнул, что, несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах, передает "Российская газета".

Президент России Владимир Путин 23 июня 2022 года примет участие в XIV саммите БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в режиме видеоконференции. Стороны рассмотрят актуальные региональные и международные вопросы, пишет газета "Известия".