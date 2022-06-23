Шеф-повар Филимонов назвал ингредиенты для пиццы, которые могут показаться странными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов назвал необычные ингредиенты для пиццы, которые могут показаться странными. Так, в качестве начинки можно использовать шоколадно-ореховую пасту или фалафель.

Пицца ассоциируется с основным блюдом, но также может быть десертом. Все дело в ингредиентах — иногда в качестве начинки используют сладкое. Рекомендуется два беспроигрышных варианта: нутелла с кружочками банана или джем с маскарпоне", - рассказал он в беседе с "Газета.ru".

Например в Японии, чтобы добавить питательности, делают пиццу с макаронами, отмечает специалист.

"На первый взгляд, сочетание теста с другим мучным изделием кажется очень странным. Однако в Японии пицца с макаронами — популярное блюдо. В качестве начинки также добавляют капусту, свинину, кальмары и омлет", - добавил Филимонов.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, какая пицца самая вредная. По ее словам, к таким видам пиццы относятся "Пепперони", "Ветчина и грибы" и "Гавайская". Первая довольно жирная за счет колбасы, пишет телеканал "360".

Кстати, диетолог Грейми Томильсон рассказывал о том, как быстро похудеть без строгих ограничений в еде. По словам специалиста, чтобы сбросить вес, необходимо уменьшить порции. Иногда блюда кажутся не такими уж огромными, однако в них может содержаться в несколько раз больше калорий, чем необходимо организму, передает "Пятый канал".