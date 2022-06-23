В МИД РФ предупредили, что Запад задумал нарушить авиасообщение России и Турции Фото: Александр КОЦ

Западные страны используя санкции преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

- Приходится учитывать, что западные санкции среди ... (нацелены) на нарушение российско-турецкое авиационное сообщения. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся на отдых в Турцию, - сообщил он в беседе с ТАСС.

Пилипсон также добавил, что учитывая текущую международную ситуацию, когда ряд стран проводит неприкрытую антироссийскую политику, многократно возрастает важность защиты прав и интересов соотечественников.

Накануне сайт kp.ru писал, что авиакомпания Azur Air намерена запустить этим летом ежедневные рейсы между Москвой и турецким Даламаном. Между городами возобновится полноценное чартерное авиасообщение, сообщали в компании.