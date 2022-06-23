Spectator: ФРГ и Франция решили оставить Украину наедине с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Эндрю Теттенборн в статье для журнала Spectator пишет, что власти Франции и Германии решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией.

По его мнению, в ЕС произошел раскол по вопросу поддержки Киева. Британский журналист в качестве примера привел результаты исследования Европейского совета по международным отношениям. В результатах анализа сказано, что большинство жителей этих стран хотят мирного урегулирования ситуации, и чем скорее, тем лучше.

- Это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных, - пишет Теттенборн.

Автор заметки также отмечает, что примерно таких же взглядов придерживаются Италия и Швеция, а вот наиболее бескомпромиссную позицию занимают Литва и Польша.

Накануне сообщалось, что Варшава предлагает распространить седьмой пакет санкций Евросоюза против России на все энергоносители и банки. По словам главы МИД Польши, нужно начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватить, среди прочего, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.