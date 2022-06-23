Что произошло в ночь на 23 июня Фото: Александр КОЦ

Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для того, чтобы возобновить транзит в Калининградскую область. Такое предположение озвучил в интервью украинскому изданию военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ответные экономические меры со стороны РФ способны принудить Литву обратиться к Западу.

Минтруд РФ разработал специальные параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Предполагается, что ее размер будет расти в среднем на 6,8% в год.

Силы ЛНР в районе Горского и Золотого ликвидировали группу зарубежных наемников, сообщил журналистам подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко. Он также отметил, что "были взяты очень ценные "трофеи" ".

Российские военные изменили свою тактику ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala, пишет Army Recognition. Во время проведения спецоперации они используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.

Западные страны, используя санкции, преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Он также добавил, что учитывая текущую международную ситуацию, возрастает важность защиты прав и интересов соотечественников.

Обозреватель Эндрю Теттенборн в статье для журнала Spectator пишет, что власти Франции и Германии решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией. По его мнению, в ЕС произошел раскол по вопросу поддержки Киева.

Молдавия не может в полной мере присоединиться к антироссийским санкциям из-за слабой национальной экономики, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску. При этом он добавил, что в республике уже применяются определенные антироссийские санкции, прежде всего финансово-банковские.