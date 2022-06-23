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Политика23 июня 2022 5:03

Пушков заявил, что Польша продолжает закупать российский газ, вопреки своей позиции

Сенатор прокомментировал заявления об энергетической независимости республики от России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пушков заявил, что Польша продолжает закупать российский газ, вопреки своей позиции

Пушков заявил, что Польша продолжает закупать российский газ, вопреки своей позиции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава продолжает закупать российский газ на фоне сообщений о якобы энергетической независимости республики от России.

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее в среду, 22 июня, полномочный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил о том, что республика готова «пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам. По его словам, этого должно быть достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, в противном случае польская сторона может обратиться к альтернативным поставщикам.

Напомним, ранее Германия и Австрия сказали о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год для понижения риска нехватки газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь призвала страны-члены ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии.