Пушков заявил, что Польша продолжает закупать российский газ, вопреки своей позиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава продолжает закупать российский газ на фоне сообщений о якобы энергетической независимости республики от России.

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее в среду, 22 июня, полномочный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил о том, что республика готова «пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу благодаря заполненным на 100% газовым хранилищам. По его словам, этого должно быть достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, в противном случае польская сторона может обратиться к альтернативным поставщикам.

Напомним, ранее Германия и Австрия сказали о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год для понижения риска нехватки газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь призвала страны-члены ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии.