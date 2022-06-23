Гоген Солнцев рассказал, что Пьер Нарцисс страдал алкогольной зависимостью Фото: Борис КУДРЯВОВ

21 июня, поздно вечером не стало популярного исполнителя Пьера Нарцисса. «шоколадный заяц» умер в больнице во время операции. Он страдал подагрой и не выдержали почки.

Шоумен Гоген Солнцев был знаком с артистом и подтвердил, что Нарцисс имел алкогольную зависимость. Он часто прикладывался к бутылке из-за депрессии.

- У него были большие проблемы со спиртным. Много лет, причем. Знаете, как бывает, когда алкоголики не могут остановиться? При этом он становился достаточно агрессивным, - делится Гоген Солнцев с Пятым каналом.

Несмотря на периодическое наличие спиртного в жизни, певец обладал крепким здоровьем и хорошей генетикой, он редко пьянел и болел по утрам.

- Видимо, это камерунское здоровье, гены. Несмотря на пагубное пристрастие, достаточно долго прожил, учитывая какой образ жизни он вел, — рассказал Солнцев.

Он полагает, что певец топил свою депрессию в алкоголе, он переживал из-за своей карьеры, ведь за всю карьеру исполнил всего один успешный хит. В итоге пытался компенсировать отсутствие популярности спиртным.

Артист скончался на 46-м году жизни.

Буквально несколько дней назад я его видел, у него были какие-то проблемы. Знаю, что он практически не мог ходить. Он ходил, но с трудом. Говорил, что у него аллергия, задыхался в общем, - сказал телеканалу "360" солист группы корни Александр Бердников.

На самом деле у артиста было сразу несколько заболеваний, но роковой стала подагра.

- Ровно за полторы недели до его кончины мы с ним работали на мероприятии, на одном из показов мод. Он себя чувствовал великолепно: бодрый, веселый человек, жизнерадостный. Впрочем, как всегда, каким он был, - сказал Life PR-директор Сергей Дворцов.