В Китае заявили, что Россия может предъявить территориальные претензии Литве из-за Калининграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения Вильнюса по транзиту в Калининград. Такое мнение высказал журналист Хоуша Юэгуан.

Журналист отметил, что Россия может принять несколько ответных мер как экономического, так и политического характера, среди которых, в том числе, и вопрос о возвращении полученных после 1945 года территорий. По его словам, Москва может выдвинуть требование вернуть Клайпедский порт, который известен в Германии как Мемель и был передан Советскому Союзу на основании Потсдамской конференции 1945 года.

«Позже, через некоторое время после войны Иосиф Сталин решил отдать его Литве. Как правопреемник Советского Союза Литва, нарушив соглашение о пограничных перевозках, создала необходимость пересмотреть право собственности на Клайпедский порт», - отмечает журналист в своей колонке для «Гуаньча»

Юэгуан также указал на, что подобный шаг, как и возможный пересмотр решения о признании независимости Литвы, ударит по статусу Вильнюса как члена Североатлантического альянса, поскольку, согласно уставу альянса, у стран-членов не может быть территориальных споров.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров и под запрет попало около 50% всех товаров. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы будут в практической, а не в дипломатической области.