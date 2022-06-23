Володин предрек появление «температуры по Урсуле» в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что вскоре в Европе, кроме температуры по Цельсию, по Кельвину и по Фаренгейту, появится так называемая «температура по Урсуле»

«Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала - по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен», - написал парламентарий в своем Telegram-канале в четверг, 23 июня.

Володин напомнил, что ранее глава Еврокомиссии заявила о снижении температуры при отоплении жилья для жителей Европейского союза на два градуса, что в свою очередь «позволит заместить поставки газа по трубопроводу „Северный поток“».

По его словам, «по Урсуле» жители Европы «должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, „Турецкого потока“, нефтепровода „Дружба“».

«И еще на градус, перестав закупать уголь из России», - отметил депутат, добавив, что лидерам Евросоюза правильнее будет «снизить градус в своих головах» для того, чтобы из-за них «не страдали граждане».

Напомним, ранее Германия и Австрия объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды заявили о снятии ограничений на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год для понижения риска нехватки газа. Тем не менее глава Еврокомиссии призвала страны-члены ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии.