В Минобрнауки заявили о хакерских атаках на вузы России Фото: REUTERS

Эксперты зарегистрировали хакерские атаки на российские вузы. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РФ, уточнив, что вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки.

«Служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки», - приводит ТАСС сообщение ведомства, где уточнили, что трафик зафиксировали в минувший понедельник, 20 июня.

В министерстве сообщили, что специалисты НИКС вместе с IT-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из других стран, что помогло снизить нагрузку на ресурсы организаций, а также возобновить стабильную работу.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день атаки на вузы России продолжаются, но «оперативно блокируются российскими специалистами».

Напомним, накануне в Сбербанке сообщили, что в кибервойне против России участвуют примерно 330 тысяч хакеров из разных стран.