Врач-дерматолог призвала не пугаться красных пятен-родинок на коже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-дерматолог доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова объяснила, что представляют из себя красные точки, напоминающие родинки, которые появляются на коже.

Специалист отметила, что они носят название гемангиомы — это расширенные сосуды, которые напоминают кровеносные тела. Никакой опасности в себе они не таят, а лишь вызывают эстетический дефект.

- Есть предположение, что эти образования указывают на метаболический синдроме гипертензии внутри печени, то есть, свидетельствуют о нарушении печени, но это одна из гипотез, - говорит NEWS.ru

Подобный дефект легко исправить, он удаляется с кожи.

Главный врач по лечебной работе и онколог группы клиник «Альтермед Эстетик» Владислав Котлов тоже советует внимательно относиться к новообразованиям. Не все стоит удалять, но у выступающих родинок часто есть риск травмы. И, как следствие, кровотечения, омертвения образования или его инфицирование, рост, а, возможно, и озлокачествление. Нужно помнить, что травматизация может быть небольшой, но постоянной в таких местах, как подмышечные впадины, шея, промежность, что также оказывает негативное воздействие.