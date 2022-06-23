Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что порт Херсона не могут покинуть 12 иностранных судов.

- В порту остается 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов, — цитирует политика РИА Новости.

Корабли не могут покинуть порт из-за того, что ВСУ заминировали выход в Черное море, пояснил Стремоусов.

Ранее в Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Об этом сообщили в администрации населенного пункта. Взрывное устройство было заложено у оживленного перекрестка. Однако никто из мирных жителей не пострадал, часть строений у места взрыва были повреждены. Турулев получил легкие ранения.

Как писал сайт KP.ru, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о повышенном спросе населения региона на российские паспорта. Стремоусов объяснил ажиотаж тем, что Россия имеет возможности для защиты и социального обеспечения жителей Херсонщины. Он уточнил, что документы на получение паспорта РФ подали уже более 10 тысяч человек.