Столтенберг усомнился, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время

Генсек НАТО Столтенберг усомнился, что Финляндия и Швеция вступят в альянс в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гарантировать, что Швеция и Финляндия в скором времени станут членами НАТО, невозможно. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отметив при этом, что его личной целью является обеспечение приема данных государств в блок.

«Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время. Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель», - заявил генсек альянса на мероприятии, организованном американской газетой Politico.

Как передает издание, Столтенберг сохраняет оптимизм относительно вопроса вступления Швеция и Финляндия в НАТО, несмотря на возражения Турции. «Это не первый раз, когда один или несколько союзников не согласны с остальными», - заявил он.

Напомним, ранее турецкие власти озвучили десять условий, необходимых для согласия Анкары на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Как писал сайт kp.ru, Анкара уже получила от Швеции и Финляндии ответы на выставленные требования. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, эти ответы разочаровали турецкие власти.