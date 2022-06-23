Дмитрий Артюхов принял участие в Совете старейшин Ямальского района

Совет проходил на стойбище в Панаевской тундре - на него приехали старейшины нескольких кочевых родов, оленеводы СПОК «Панаевский», глава района Андрей Кугаевский.

«НАУЧИЛИСЬ НАХОДИТЬ ГАРМОНИЮ»

Оленеводы обсудили с губернатором развитие факторий, связь в тундре, работу санавиации, проблемы рыболовства и заготовки мяса, развитие нефтегазового комплекса на территориях кочевья и многие другие. Губернатора попросили при запуске новых проектов ТЭК на полуострове проводить этнологическую экспертизу и учитывать интересы жителей тундры.

«Кажется, что мы в нетронутой тундре, а в 20 километрах отсюда проходит магистраль газопровода, которая питает энергией всю европейскую часть страны и половину Европы, - отметил Дмитрий Артюхов. - Сами тундровики отмечают, что на Ямале научились находить гармонию между необходимостью добывать углеводороды и сохранять традиционный образ жизни кочующего населения. Очень важно, чтобы и будущие проекты во всех уголках региона, которые нужны российской экономике, никак не нарушали эту гармонию или компенсировали ее».

Оленеводы озвучили ряд проблем, одна из них - изношенность коралей (загонов для оленей – «КП») местных предприятий, которые используются в том числе ветеринарной службой. Всего в районе восемь таких загонов и каждому из них по несколько десятков лет. Чтобы олени не разбегались, оленеводам часто приходится латать их подручными средствами. Также подняли вопрос доставки детей оленеводов на стойбища к родителям во время каникул. Если школьников организованно привозят вертолетами, то студентам колледжей проблематично добраться из поселков до чумов в тундре.

«Буквально на днях во время экономического форума в Санкт-Петербурге, обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения России. Объяснял, что на Ямале есть такая особенность и нам нужно, чтобы борты, летящие на санзадание за больными, могли бы довозить до стойбищ тех, кто уже здоров или же брать студентов», - ответил губернатор.

ОБЪЕМ ЗАГОТОВОК МЯСА ВЫРОС В ШЕСТЬ РАЗ

Оленеводы рассказали, что увеличение цены на оленину стало хорошим подспорьем для семейных бюджетов. По инициативе Дмитрия Артюхова с 2020 года закупочная цена в убойную кампанию на мясо первой категории увеличилась до 450 рублей - почти вдвое больше от прежней стоимости. Килограмм мяса второй категории стал стоить 150 рублей. Специалисты АПК отмечают значительный положительный эффект нового механизма поддержки. Например, почти на треть увеличился общий объем заготовки оленьего мяса - с 1643 тонны в 2019 году до 2167 тонн в 2021 году. В 6 раз вырос объем сдаваемого мяса оленеводами частного сектора - с 79 до 482 тонн, при этом категории «свободная реализация» в 22 раза - с 19 тонн до 424 тонн, что позволило существенно увеличить благосостояние кочующего населения.