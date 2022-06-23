"Воспитанный, без понтов": Суханкина рассказала, каким был Юрий Шатунов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала, каким запомнила умершего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

"Интеллигентный, хорошо воспитанный, без понтов. Между нами было больше официальное общение. Кроме хорошего, не могу ничего сказать", - рассказала она в беседе с телеканалом "360"

По ее словам, Шатунов был достаточно закрытым человеком и общался дозировано.

Напомним, на 49-м году жизни умер российский певец, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Об этом сообщил kp.ru PR-директор певца. По его словам, причиной стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Был солистом группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Наибольшую популярность ему принесли композиции "Белые розы", "Седая ночь" и "Детство". Являлся одним из самых популярных исполнителей своего времени.