Посол России в Софии с иронией ответила на обвинения экс-премьера Болгарии

Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста российского посла в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за произошедшие на трех политиков, а также российского посла в Софии Элеонора Митрофанова.

«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», - приводит слова главы правительства издание Novinite.

Российский посол, комментируя заявления болгарского премьер-министра, назвала очень «удобным» для властей объяснением, что Россия всегда во всем виновата.

«Наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24», напомнив при этом, что годом ранее был «огромный правительственный и парламентский кризис», когда три раза проходили выборы в парламент.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения со стороны премьера Болгарии, с юмором отметила, что список «виноватых» неполный, указав, чтоо в нем не хватает Бэтмена и Женщины-кошки.