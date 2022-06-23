Певица Мария Кац назвала умершего Юрия Шатунова мегапопулярным артистом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Певица Мария Кац выразила соболезнования в связи со смертью солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

"Он был просто мегапопулярным артистом. Я очень печалюсь, что его не стало. Дело даже просто в таком человеческом отношении. Что касается музыки, я никогда не была поклонником данного стиля, но это совершенно не значит, что мне не грустно в данный момент", - сказала она в беседе с RT.

Как писал Life.ru, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов почувствовал себя плохо за ужином, ему вызвали скорую, но музыкант умер по дороге в больницу. По словам PR-менеджера артиста, Шатунов был трезв — "не было алкогольного или наркотического состояния".

Кстати, проблемы с сердцем мучали артиста не один год: говорят, он страдал от сердечной недостаточности, постоянно наблюдался у врачей. Однако, в последнее время певец был измотан долгоиграющими судами с экс-продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который запрещал ему исполнять песни группы.