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Общество23 июня 2022 9:10

Певица Мария Кац назвала умершего Юрия Шатунова мегапопулярным артистом

Певица Мария Кац выразила соболезнования в связи со смертью солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Певица Мария Кац назвала умершего Юрия Шатунова мегапопулярным артистом

Певица Мария Кац назвала умершего Юрия Шатунова мегапопулярным артистом

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Певица Мария Кац выразила соболезнования в связи со смертью солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

"Он был просто мегапопулярным артистом. Я очень печалюсь, что его не стало. Дело даже просто в таком человеческом отношении. Что касается музыки, я никогда не была поклонником данного стиля, но это совершенно не значит, что мне не грустно в данный момент", - сказала она в беседе с RT.

Как писал Life.ru, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов почувствовал себя плохо за ужином, ему вызвали скорую, но музыкант умер по дороге в больницу. По словам PR-менеджера артиста, Шатунов был трезв — "не было алкогольного или наркотического состояния".

Кстати, проблемы с сердцем мучали артиста не один год: говорят, он страдал от сердечной недостаточности, постоянно наблюдался у врачей. Однако, в последнее время певец был измотан долгоиграющими судами с экс-продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который запрещал ему исполнять песни группы.