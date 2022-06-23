Иран предлагает отменить визы с Россией для представителей бизнеса Фото: REUTERS

Иран предлагает отменить визы с Россией, на первом этапе это должно коснуться представителей бизнеса, сообщил министр иностранных дел исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиян по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«В Иране мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом – полностью отменить визовые требования для бизнесменов – мы этот вопрос обсудили. Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы», – рассказал дипломат.

Как писал сайт kp.ru, Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также обсудили возможности работы платежных систем Shetab и «Мир»

Напомним, ранее Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что Россия будет добиваться в международных дискуссиях осуждения антироссийских санкционных мер, введенных западными странами, и в контактах с партнерами будет выстраивать практические шаги, позволяющие обойти ограничена.